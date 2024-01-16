За словами Пенні Пріцкер, для відповідного рішення необхідна консолідація всіх країн-членів G7.

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що використання заморожених російських активів було б "легким" джерелом надходження грошей для Києва. Про це вона заявила в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє The Moscow Times.

Водночас, за словами дипломата, для ухвалення відповідного рішення повинна бути консолідована позиція всіх країн-членів G7.

Як відомо, Україна наполягала на тому, щоб Захід конфіскував заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів, щоб оплатити своє відновлення. Водночас країни G7 заявили, що будь-яка конфіскація загрожує юридичними проблемами. Зі слів дипломатів, США підтримують такий крок, але зіткнулися з опором європейців, які побоюються, що Росія та інші гравці перестануть довіряти Заходу як безпечному місцю для своїх грошей.

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"Я думаю, що є величезна надія, що російські суверенні активи можуть стати легким джерелом фінансування. Все це дуже складно. Необхідна безліч юристів, які мають залучитися", - сказала Пріцкер.

Вона додала, що потрібне "юридичне обґрунтування", а також законодавство та рішення про те, хто контролюватиме процес. При цьому Вашингтон не піде на це сам, і має бути ухвелене "колективне рішення".

"Проводиться реальна робота, реальні зусилля та справжні наміри, але ми далекі від рішення. ... Ми повинні бути обережними, тому що Путін хотів би, щоб ми почали сваритися між собою. ... Я хочу запевнити український народ, що американський народ і Америка поруч з вами", - резюмувала спецпредставник США.

Заморожені активи РФ - останні новини

ЄС повільно вирішує питання використання активів РФ, адже низка країн остерігаються. Так, за інформацією FT, чиновники у Бельгії побоюються, що країна може виявитися не найкращим посередником.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заморожених активів РФ вистачить, щоб покрити 80% потреб у відновленні України.

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