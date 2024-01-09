За його словами, передача коштів займе певний час.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна точно отримає гроші на післявоєнного відновлення із заморожених активів Російської Федерації. Міністр сподівається, що кошти надійдуть до кінця війни.

"Це станеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі. Тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибутки від них і податки на ці доходи. Заморожених активів достатньо, щоб покрити понад 80% наших потреб у відновленні. Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала", – заявив очільник МЗС у інтерв’ю El Pais.

Кулеба додав, що отримання коштів займає певний час. Міністр переконаний, що РФ повинна заплатити за те, що скоїла.

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"Ми повинні побудувати комплексну систему, щоб розв'язати юридичні питання та фінансові механізми. Це складний правовий, регуляторний і фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться прийняти, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", – підсумував він.

Заморожені активи РФ - що треба знати

За даними самого ж Центробанку РФ, загалом у країнах Заходу заморожено таких активів на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Це була якраз половина від тих 612 мільярдів доларів золотовалютного резерву, який РФ мала на початок вторгнення в Україну.

Раніше УНІАН писав, що США пропонує робочим групам G7 розглянути варіанти конфіскації цих грошей. План мають узгодити до 24 лютого 2024 року.

Саймон Хінріксен у статті для The Financial Times писав, що ЄС і США повинні забрати заморожені активи Росії і передати їх Україні. Коли держава порушує міжнародне право, постраждала сторона може вимагати репарацій, що є встановленою нормою звичаєвого міжнародного права.

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