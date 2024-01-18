Кулеба наголосив, що потрібно у Росії забрати максимальну суму. Наразі йдеться про близько 330 млрд доларів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що заморожені активи Російської Федерації можна використати для закупівлі зброї і будівництва заводів з виробництва озброєння в Україні.

"Школи, лікарні, дороги, мости, об'єкти інфраструктури - усе це можна відновити за заморожені російські активи. Можна побудувати нову Україну фізично. І купити дуже багато зброї, виготовити і побудувати заводи з виробництва зброї в Україні. Тобто, це реальний ресурс", - розповів глава МЗС в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Сьогодні я відчув у Давосі, що рішення неминуче. Тепер задача буде - пришвидшувати це рішення, і робити його таким, щоб воно охоплювало максимально велику суму грошей", - наголосив глава МЗС.

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За його словами, сьогодні в рамках Всесвітнього економічного форуму активно велася робота щодо російських заморожених активів. Він нагадав, що йдеться про суму близько 330 млрд доларів.

"Це шалені величезні кошти, на які Україна заслуговує. І Україна вже голосно почала говорити про необхідність ухвалення комплексного рішення, про те, що ми ці гроші могли би використовувати на потреби нашої армії і на потреби нашого відновлення", - розповів Кулеба.

Міністр додав, що у кулуарах Давосу відбулося кілька дуже важливих розмов, які, без сумнівів, впливатимуть на ті рішення, які будуть ухвалені щодо заморожених активів.

На його переконання, фінансистам, юристам і політикам, які приїхали на форум у Давос, доведеться ухвалити непросте і складне рішення.

"Але, ми наголосили сьогодні, що це рішення є неминучим, і що воно потрібне якнайшвидше. І що потрібно забрати у Росії максимальну кількість грошей. Вона має заплатити за зроблену шкоду", - сказав Кулеба.

Заморожені активи РФ - останні новини

За даними Центробанку РФ, в цілому в країнах Заходу заморожені активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Це була якраз половина від тих 612 мільярдів доларів золотовалютного резерву, який РФ мала на початок вторгнення в Україну. Кулеба заявив, що заморожених активів РФ вистачить, щоб покрити 80% потреб у відновленні України.

В свою чергу спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що використання заморожених російських активів було б "легким" джерелом надходження грошей для Києва.

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