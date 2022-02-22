У своїй заяві найбільша партія Європарламенту назвала рішення Росії про визнання ЛДНР кричущим порушенням міжнародного права.

Європейська народна партія закликала Євросоюз негайно запровадити нові санкції для поступового виключення Росії із європейської економіки.

Приводом до заяви найбільшої партії Європарламенту стало визнання Кремлем ЛДНР, передає радіо Свобода.

У своїй заяві партія назвала рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. Крім того, за словами депутатів, Брюссель та НАТО мають надати повноцінну військову підтримку Києву для захисту європейського суверенітету та способу життя.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент Росії Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності ЛДНР, а згодом про введення російських регулярних військ на ці території.

Постійні представники ЄС уже домовилися запровадити обмеження щодо російських громадян і компаній, причетних до визнання сепаратистських регіонів Донбасу. Пакет санкцій буде затверджено міністрами закордонних справ Євросоюзу. Також санкції проти найближчого оточення Путіна запроваджує і Великобританія.

Влада Німеччини оголосила про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Плани запуску газопроводу мають бути оцінені знову, заявив канцлер Олаф Шольц.