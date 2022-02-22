Санкції узгоджувалися на позачерговій зустрічі послів Євросоюзу.

Посли Євросоюзу погодили санкції проти Росії у зв'язку з визнанням нею ОРДЛО.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - написав журналіст у Твіттері, зазначивши, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". В них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Після цього Путін підписав з ватажками "Л/ДНР" "договір про дружбу і співпрацю з Росією".

Президент США Джо Байден вже підписав указ про введення санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

У Європі назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України. Зокрема, сьогодні стало відомо, що федеральний уряд Німеччини зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних організацій "ДНР" і " ЛНР".