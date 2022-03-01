Очікується, що рішення буде ухвалене вночі.

Посли Європейського Союзу погодили рішення про відключення сімох російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Як повідомляє Bloomberg, відключити від SWIFT планують банки: "ВТБ", "Банк Росії", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" і "ВЭБ.РФ".

Заходи ухвалені у відповідь на вторгнення російських військ в Україну.

Очікується, що рішення буде ухвалене вночі.

Разом з тим "Сбєрбанк" і "Газпромбанк" не потрапили під обмеження.

При цьому повідомляється, що представники деяких країн, зокрема Польщі, докладали зусиль, аби від системи SWIFT було відключено більше російських банків.

Список банків може змінитися до того часу, як рішення офіційно набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі минулого тижня попередньо схвалили рішення про відключення певної кількості російських банків від SWIFT. Це рішення підтримали також США, Японія і Канада.

Сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що невдовзі всі російські банки відключать від SWIFT.

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