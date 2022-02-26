Офіційне рішення ще не оформлене, але вже почалася підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

Розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі.

Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

"Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся українська дипломатія - від президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба.

Міністр зазначив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Франція, Кіпр, Італія, Німеччина та Угорщина також підтримали цю пропозицію.

Відключення Росії від SWIFT

Раніше відключення Росії від SWIFT США та Євросоюз розглядали серед варіантів санкцій проти Росії у разі її нового нападу на Україну. Проте остаточної думки щодо цього в ЄС не дійшли через великі економічні ризики для Заходу.

Після вторгнення РФ дискусії про SWIFT у Європі поновилися.