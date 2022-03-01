Наразі розширюється кількість країн, які закривають повітряний простір з РФ, а також для кораблів Росії загрожує масове закриття портів і обмеження на пересування у морі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що відключення решти банків від міжнародної банківської платіжної системи SWIFT відбудеться найближчим часом, але Україна ще вимагає повного ембарго на торгівлю російською нафтою та газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ми вимагаємо посилення тиску та ізоляції до тих пір, поки Путін не зупинить свою війну проти України, не зупинить бойові дії, не забере свої війська, не заплатить за те, що він зробив. А поки він цього не зробив, ми будемо далі працювати над тим, щоб у Росії горіла земля під ногами в усьому світі. Нині ми дотискаємо максимальний обсяг застосування відключення від SWIFT", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що таке рішення вже принципово ухвалене, але залишилися "деякі деталі". "І над ними зараз ми працюємо", - сказав Кулеба.

"Відключення російських банків від SWIFT має статися вже найближчим часом", - сказав Кулеба.

"Ми вимагаємо повного ембарго на торгівлю кривавою російською нафтою та газом. Перші рішення у цьому напрямі вже увалені з боку Канади і ця хвиля зростатиме надалі", - сказав Кулеба.

При цьому, Кулеба сказав, що внаслідок санкцій російський рубль "зірвався зі стабільної відзначки і полетів", а повітряний простір для російських літаків закрився.

Також, глава МЗС сказав, що кожним обстрілом українських міст і сіл Росія дедалі більше ізолює себе від світу.

"Розширилася кількість держав, які закрили свій повітряний простір для російських літаків", - сказав Кулеба.

Крім того, як сказав міністр, тепер Росії загрожує масове закриття портів і обмеження на пересування у морі. "Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна у британські порти", - сказав Кулеба.