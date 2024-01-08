Железняк прогнозує, що вже на цьому тижні буде представлено текст закону від Сенату по підтримці України.

Конгрес США нарешті досяг угоди про запобігання шатдауну, і це значно збільшує майбутні шанси отримати компроміс по фінансуванню допомоги Україні. Про це написав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, проаналізувавши ситуацію в Конгресі.

Він нагадав, що 7 січня лідер демократів Сенату Чак Шумер та спікер Палати представників Майкл Джонсон оголосили, що досягли угоди у 1,66 трлн доларів на фінансування федерального уряду у 2024 році. Далі голосування має бути в Сенаті і Палаті представників.

"Виглядає так, що нарешті схвалять бюджет", - зазначив Железняк.

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Також він наголосив на двох моментах, на які варто звернути увагу.

Так, відзначив Железняк, спікер Палати представників Джонсон, який назвав угоду в неділю "найбільш вигідною бюджетною угодою, якої республіканці досягли за останнє десятиліття", по факту пішов проти свого рідного ультраправого крила республіканців, які виступили проти цієї угоди.

"Ну тобто знову спікер проігнорував ультраправих трампістів. Тому і по питанню України теж вже значно легше їх позиція значить", - підкреслив Железняк.

Крім того, зазначив депутат, питання безпеки кордонів і імміграції не розглядається в законі про бюджет. Тому залишається як перемовна позиція в законодавстві про фінансування України, Ізраїлю та Тайваню.

"Що ж, зараз вже чекаємо гарних новин і конкретно по нашому питанню. Говорять будуть скоро теж. Дуже ймовірно, що вже на цьому тижні буде представлено текст закону від Сенату по підтримці України. І, що дуже добре, ймовірно обсяг залишиться такий, як просив Білий дім (тобто 60+ млрд $ для України)", - наголосив він.

Він додав, що сьогодні в Вашингтон повертаються сенатори на два пленарних тижні, і переговірники від двох партій будуть робити брифінг щодо деталей угоди, до якої дійшли.

Допомога Україні від США

Адміністрація Байдена ще в 2023 році запросила у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули.Каменем спотикання стало питання безпеки американського кордону.

7 січня стало відомо, що представники Республіканської та Демократичної партій в Конгреcі США досягли угоди щодо фінансування роботи уряду в 2024 році.

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