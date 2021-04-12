Отримання цих коштів, за словами Шевченка, сприятиме нарощуванню золотовалютних резервів і поліпшенню показника по достатності міжнародних резервів.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду 2,7 млрд дол. для поповнення міжнародних резервів у рамках ініціативи директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої про розподіл 650 млрд дол. для відновлення світової економіки від коронакризи.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко на своїй сторінці в Facebook за результатами зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Ми обмінялися думками щодо ініціативи директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої про додаткову аллокацію SDR на суму близько 650 млрд дол., яка спрямована на забезпечення додаткової ліквідністі світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ. З огляду на розмір квоти України (0,42%), наша держава може отримати близько 2,73 млрд дол., що сприятиме нарощуванню золотовалютних резервів і поліпшенню, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів з нинішнього рівня 91% до близько 98%", - написав Шевченко.

Також, за його словами, в рамках діалогу про продовження співпраці з МВФ учасники зустрічі обговорили багато питань, в тому числі ту частину програми, яка перебуває в межах відповідальності Національного банку.

"Хочу на цьому наголосити, у нас немає розбіжностей з експертами місії. Більш того, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", - зазначив Шевченко.

Крім того, голова НБУ обговорював ініціативу МВФ щодо полегшення боргового навантаження Судану, зокрема, щодо сплати його боргу перед МВФ іншими державами-членами. Така операція відкриє Судану доступ до програм фінансування МВФ, а, отже, - до ресурсів на здійснення необхідних економічних реформ.

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"Пан Каммер висловив надію, що Україна також приєднається до цієї ініціативи. Рішення не вимагає сплати реальних грошей від України, резерви під це Фонд вже зробив, але таке питання вимагає відповідного рішення уряду України. Кілька років тому Україна вже брала участь у такій операції щодо Сомалі", - повідомив Шевченко.

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд дол. для відновлення світової економіки від коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця України з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Катерина Жирій