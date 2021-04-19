Україна пропонує переглянути суми чергових траншів.

Остаточна редакція меморандуму, який узгоджується за підсумками перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, ще не готова.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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"Це залежить від МВФ. За великим рахунком, якихось труднощів, які не давали б нам можливості зараз почати переговори щодо меморандуму, у нас немає. За великим рахунком, драфт Меморандуму можна було б обговорювати вже зараз. Але буде дуже багато нюансів у формулюваннях, в деталях. Буде досить багато попередніх умов через те, що частина структурних маяків перейдуть в попередні умови", - сказав Марченко.

"Поки (умов - ред.) немає - але точно можна сказати, що вони будуть в площині антикорупційної реформи", - зазначив міністр.

Також Марченко зазначив, що Україна має намір обговорити з МВФ питання про продовження чинної програми кредитування stand-by.

"Це питання ми будемо обговорювати, коли приступимо до роботи над меморандумом", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Україна пропонує переглянути суми чергових траншів.

"Якщо ми об'єднуємо умови, які були в меморандумі для декількох траншей, то логічним буде й об'єднання самих траншей. Ми це будемо ставити як одне з пріоритетних питань. Просто виникає питання, що ж ми будемо переглядати, якщо левову частину програми ми виконаємо вже зараз?"- сказав Марченко.

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки від коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.

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Автор: Олена Коваленко