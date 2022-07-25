Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

Україна отримає від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) 7,4 млн євро для пільгового кредитування малих та середніх підприємств.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проект є продовженням спільного з KfW проекту "Підтримка малих і середніх підприємств", реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств (МСП) у національній валюті завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати малі та середні підприємства на загальну суму більше 1 млрд грн.

Для впровадження проекту через KfW буде залучено кредитні (7 млн євро) та грантові (0,4 млн євро) кошти. Кредит залучається урядом України на 30 років із 10-річним пільговим періодом.

"Залучені кредитні кошти буде спрямовано Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти та науки отримає 20 млн євро від німецького банку KfW на розвиток закладів професійної освіти України.

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