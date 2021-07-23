Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 500 млн доларів з прибутковістю 6,3% і погашенням у 2029 році для фінансування видатків держбюджету на 2021 рік.

Про це повідомило Міністерство фінансів на своєму офіційному сайті.

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"Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з ставкою 6,876% і погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких склала 1,25 млрд дол.",- сказано в повідомленні.

Відзначається, що довипуск відбувся з прибутковістю 6,30% і ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103,493%.

"Фінальна книга заявок розміром 1,7 млрд дол. дозволила досягти звуження спредів прибутковості в порівнянні з прибутковістю при первинному розміщенні облігацій розміром 1,25 млрд дол. у квітні цього року", - сказано в повідомленні.

У Мінфіні підкреслили, що залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Випуск єврооблігацій: що необхідно знати

У квітні 2021 року Україна випустила єврооблігації на суму 1,25 млрд дол. під 6,875% річних з погашенням у 2029 році.

11 грудня 2020 року Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 млн дол.

У липні 2020 року Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд дол. під 7,25% річних, і внаслідок цього випуску викупила єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму 846,15 млн дол.

Автор: Богдан Слуцький