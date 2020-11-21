Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі, Німеччини та Італії.

За січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 16,3%, до $13,06 мільярда, імпорт з ЄС – на 10,5%, до $16,44 мільярда.

Про це пише Економічна правда з посиланням на дані Державної служби статистики.

Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було від’ємним і становило $3,38 млрд.

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі (на $2,33 млрд; на 8% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на $1,48 млрд; на 17% менше) та Італії (на $1,33 млрд; на 26,7% менше).

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Найбільше у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на $1,92 млрд; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на $1,81 млрд; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на $1,34 млрд; на 23,7% більше).

Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Німеччини (на $3,88 млрд; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на $2,87 млрд; на 4,4% менше) та Італії (на $1,4 млрд; на 3,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на $3,55 млрд; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на $1,93 млрд; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на $1,30 млрд; на 15,3% більше).

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Автор: УНІАН