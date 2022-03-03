24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає 15 мільярдів доларів допомоги.
Про це повідомляє голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму відеозверненні.
"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд дол. США в еквіваленті, з них понад 5 млрд дол. США - безпосередньо до бюджету", - повідомив Шевченко.
Війна проти України:
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