Зокрема, понад 5 млрд дол. США - безпосередньо до держбюджету.

Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає 15 мільярдів доларів допомоги.

Про це повідомляє голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму відеозверненні.

"За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає понад 15 млрд дол. США в еквіваленті, з них понад 5 млрд дол. США - безпосередньо до бюджету", - повідомив Шевченко.

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