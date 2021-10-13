Реалізація документу дозволяє залучити до 21 млн фунтів стерлінгів для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень.

Україна отримає кредит на 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Великобританії для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень.

Як повідомила прес-служба уряду, Кабінет міністрів України затвердив відповідний проект постанови "Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2021 році шляхом залучення кредиту від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства".

Реалізація документу дозволяє в рамках державних зовнішніх запозичень залучити до 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства (UKEF) для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень. Строк користування кредитом – 4 роки.

Читайте такожЗа ще один рік пандемії найбагатші люди США стали ще багатшимиКонтракт на поставку наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень укладено в рамках чинного Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Державним секретарем її Британської Величності.

Цим договором визначаються загальні принципи та попередні умови співпраці, спрямованої на реалізацію проектів, що стосуватимуться британського експорту, зокрема, в таких пріоритетних сферах як оборона та безпека, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я.

Як відіб'ється "коронакриза" на економіці України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що зростання ВВП за підсумками 2021 року складе близько 4%, що означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може цьому завадити – чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження.

За підрахунками МВФ, пандемія коронавірусу може призвести до скорочення світового ВВП ще на $5,3 трлн у наступні п'ять років - плюс до тих втрат, які вже раніше спрогнозував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Катерина Жирій