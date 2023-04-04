В Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.

Українці почали активніше користуватися послугами різних банків: у 2022 році кількість клієнтів банків зросла майже на 10% і становила понад 79 млн осіб.

Як повідомила прес-служба Національного банку, з них 76,3 млн – це фізичні особи, 3 млн – суб’єкти господарювання (з них 2 млн – ФОПи). Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн шт. (у 2021 році – 142 млн шт.)

Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно. Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб’єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

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"У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком – на 73%!", - йдеться у повідомленні.

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