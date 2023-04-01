Нове покоління СЕП функціонує на базі міжнародного стандарту і може проводити міжбанківські платежі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Сьогодні, 1 квітня, в Україні почало працювати нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).

Як повідомляє прес-служба НБУ, дане покоління СЕП функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 і може проводити міжбанківські платежі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

"Сьогодні відбулася одна з найбільших міграцій, яку коли-небудь здійснювали фінансові установи України. Подібні зміни відбуваються раз на покоління", - зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

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До переходу на нове покоління СЕП були залучені всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

Як йдеться в повідомленні, нове покоління СЕП побудовано з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше.

"Завдяки стандарту ISO 20022 з'явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення та обробки, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією", - йдеться у повідомленні.

Тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

У НБУ також відзначили, що, враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, регулятор продовжує працювати над можливістю приєднання України до єдиної зони платежів в Євро (SEPA).

Стандарт ISO 20022

Стандарт ISO 20022 - це технологічна платформа, яка дає можливість спростити механічні процеси при здійсненні платежів, переносити більше супровідної інформації про платіж, що здешевлює транзакції та підвищує гарантованість їх доставки.

У травні 2021 року Національний банк розпочав розробку нового покоління системи електронних платежів (СЕП) на основі міжнародного стандарту ISO 20022. Повідомлялося, що в планах регулятора до кінця 2022 року не тільки модернізувати роботу СЕП, а й перевести її роботу в режим 24/7, оскільки на той момент вона працювала в режимі 23/7.

Спочатку планувалося, що платіжна інфраструктура України перейде на міжнародний стандарт ISO 20022 до кінця 2021 року.

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