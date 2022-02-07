Найбільше грошей потрібно для комфортного життя в Києві.

25 тисяч гривень - такий рівень зарплати міське населення України вважає достатнім для комфортного життя.

Про це йдеться в матеріалах дослідницької компанії Gradus Research за результатами опитування.

Найбільші матеріальні претензії у людей середнього віку (35-54 роки): 30 тисяч гривень, а найменші — у наймолодших (18-24) і старших (55-60) респондентів, їх влаштує щомісячний дохід у 20 тисяч.

Найбільше грошей потрібно для комфортного життя в Києві — жителі столиці визначили щомісячну планку 35 000 грн.

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Також респонденти зазначили, що очікують зростання цін на продукти. 91,7% респондентів вважають, що зростуть ціни на продукти, і чим старша група, тим більше вона схильна вибирати відповідь "сильно виростуть". Найбільш песимістично налаштовані жителі північних регіонів, жоден респондент з цієї території не вибрав варіант, що ціни можуть знизитися.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів 18-60 років за статтею, віком, розміром населеного пункту і регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Зарплати в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня 2021 року підвищена до 6,5 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2021 року зросла у порівнянні з груднем 2020 року на 23,1% - до 453 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня склав 26 тис. 759 грн.