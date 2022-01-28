Реальна заробітна плата за рік зросла на 12%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в грудні 2021 року зросла у порівнянні з груднем 2020 року на 23,1% - до 17 тис. 453 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому в порівнянні з листопадом 2021 року розмір середньої номінальної зарплати в грудні збільшився на 22,2%.

Реальна заробітна плата в грудні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зросла на 11,9%.

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У Держстаті зазначили, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в грудні була у 2,7 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6,5 тис.грн.

Найнижча середня зарплата в регіонах зафіксована в Кіровоградській області-13 тис. 331 грн, а найвища - в Київській-17 тис. 409 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня склав 26 тис. 759 грн.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня 2021 року підвищена до 6,5 тис.грн.