Такі особи мають отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

Громадяни, які були вакциновані від COVID-19 за кордоном, матимуть можливість скористатися програмою "єПідтримка".

Як повідомила прес-служба уряду, про це йшлося під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що українці, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифікату.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою президента "єПідтримка". Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в "Дію", — наголосив очільник уряду.

Читайте також"Тисяча Зеленського" на ліки: в ОП розповіли, хто і коли зможе купитиВодночас у Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні вже 3,6 млн людей скористалися послугою "єПідтримка", з них вже майже 2 млн отримали кошти.

"Наразі до програми приєдналися 6 банків. Ще 10 проходять процес підключення. Загалом у банках відкрили більш ніж 4,6 млн спеціальних рахунків", — зазначив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім того, Мінцифри активно співпрацює з Національною поліцією та кіберполіцією щодо виявлення транзакцій установам, які не надають визначені в переліку послуги.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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Автор: Леся Лещенко