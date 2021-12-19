У Міністерстві цифрової трансформації України назвали головні умови для отримання грошей за вакцинацію.

Сьогодні офіційно стартувала програма "еПоддержка" у додатку "Дія", яка передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України.

"Умови отримання – потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія", – йдеться в повідомленні.

Для отримання виплати у 2021 році необхідно подати заявку в період з 19 до 29 грудня включно. Гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання. Якщо за цей час вони не будуть витрачені, рахунок закриють.

У Мінцифри повідомили, що на отримання допомоги зареєструвалося понад 4,5 млн українців, відкрито 4,1 млн спеціальних карток у банку. 2,7 млн українців вже подали свої заявки на виплати.

Читайте також"Ковідна тисяча": на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію – інфографікаНагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам.

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Автор: Альона Кириченко