Також зріс обсяг надходжень готівки до кас банків.

За перше півріччя 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли: збільшилися як обсяг надходжень готівки до кас банків, так і її видача. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Зазначається, що обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – червень цього року становив 1,308 трлн грн. Це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2024 року також збільшилася (на 12,6%) та становила 1,343 трлн грн.

"‎Це зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція"‎, – пояснили в НБУ. Відео дня

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були:

торговельна виручка (31,8% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,6%);

надходження від продажу іноземної валюти (17,6%);

виручка від усіх видів послуг (13%).

Банківські операції під час відключень світла

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що під час блекауту електронні системи розрахунків можуть не працювати і готівка буде єдиним способом розрахуватись, тому бажано заздалегідь подбати про наявність потрібної суми. Бюджет має відповідати витратам особи або сімʼї на певний період часу, наприклад, за тиждень.

Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зауважував, що наразі майже відсутні проблеми з роботою банкоматів, а також з розрахунком банківськими картками в магазинах, тому потреби в знятті всієї суми з карток не існує. Він наголосив, що понад 70% банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що дає громадянам можливість без перешкод користуватися всіма банківськими сервісами.

Вас також можуть зацікавити новини: