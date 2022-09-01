Обмін готівкової гривні на євро можливий в межах встановленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину.

З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну і знаходяться в Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Як повідомила прес-служба Національного банку, відповідну угоду НБУ і Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року.

"Відповідно до угоди, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмінні операції можна буде здійснити в певних відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії", - йдеться в повідомленні.

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Обмін готівкової гривні на євро можливий в межах встановленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів і монети для обміну не прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Зазначається, що обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня буде публікуватися на офіційних веб-сайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" і AS "Rietumu banka". Відповідні обмінні операції не передбачають ніякої плати або комісій з боку латвійських банків.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 31 серпня, становить 40,78 грн/дол, до євро - 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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