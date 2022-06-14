Ініціатива стосується тих, у кого придбане в кредит майно постраждало з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект (№7441-1) про списання кредитів на майно, знищене або пошкоджене в результаті збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України значна частина громадян України втратила своє житло та інше майно. Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит і має ще заборгованість перед кредиторами. Разом з тим виникла ситуація, коли житло або автомобіль зруйновані, а борг залишився", – повідомив він.

Знищене майно:

Станом на 12 червня 2022 року окупанти за час війни знищили понад 44 мільйони квадратних метрів житла і понад 100 тисяч легкових автомобілів.

Серед постраждалих чимало сімей, які втратили іпотечне майно. Крім кредитних канікул на час війни, українцям, які взяли в кредит житло або авто і втратили їх під час війни, можуть списати борги.

Відповідний законопроект вже розглянуто у Верховній Раді. Кошти банкам компенсують за рахунок держави, а потім планують отримати від країни-окупанта.

Вас також можуть зацікавити новини: