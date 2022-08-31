У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом.
Про це повідомили у Пенсійному фонді.
У фонді наголосили, що відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства "Укрпошта" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.
Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.
Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону Україні від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Пенсії під час війни:
У Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.
3 серпня у Кабміні заявили про те, що до завершення 2022 року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати. Перша індексація відбудеться з 1 жовтня, друга - з грудня, водночас це підвищення не стосується виплат ВПО.
15 серпня 2022 року "Укрпошта" почала виплачувати пенсії у звільнених селах Херсонщини.
17 серпня стало відомо про те, що внутрішньо переміщені пенсіонери, які тимчасово перебувають у гірських районах, мають право отримати 20% надбавку до пенсії.
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