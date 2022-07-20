Росіяни спробували звинуватити в цьому Україну, проте всі спроби з тріском провалилися.

В Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Так, жителям Дунаївки Мелітольського району принесли пенсію, її видавали рублями. Однак половина рублів виявилася фальшивками.

"Представники окупаційної влади Мелітополя давно анонсували появу фальшивих рублів в місті і районі. Правда, подавали це під соусом, нібито фальшивки завозять нацисти. Качку цю рашисти запустили не випадково, щоб дискредитувати українську владу і приховати значну нестачу ними ж вкраденої валюти", - повідомляє видання.

Однак на цьому інцидент не закінчується. Мало того, що рашисти видали українцям фальшиві рублі, вони спробували "приписати" до цього мера Мелітополя Івана Федорова.

Разом з пенсіями окупанти видавали записку, в якій було зазначено, що справжні рублі нібито вкрав Федоров. Така провокація не спрацювала. Жителі Мелітопольського району відразу ж почали задавати масу питань. Люди цікавляться, якщо окупанти знали про фальшиві гроші, то чому вони все-таки вирішили її розносити. Також жителі регіону дивуються, адже зовсім неясно, навіщо взагалі окупанти писали такі дивні записки.

"Відповідь - очевидна. Втім оригінальністю провокації окупантів не славилися ніколи, така нісенітниця зійде тільки для багатомільйонної аудиторії зомбі-ТВ в Росії - там подібне "зжерти" на ура", - зазначили у виданні.

Раніше так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов давав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ і стверджував, що пенсії, які окупанти також називають "допомогою" у розмірі 10 тисяч гривень, нібито "загубилися" по дорозі з Москви в Мелітополь. Тепер же зрозуміло, що "втрачені" гроші окупанти вирішили "компенсувати" фальшивими рублями.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни бояться опору населення, яке наростає на півдні України.

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