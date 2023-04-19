Товарообіг склав 25,8 млрд дол., що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

В Україні за перший квартал 2023 року товарообіг склав 25,8 млрд дол., що на 7% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, протягом першого кварталу 2023 року в Україну імпортували товарів на суму 15,5 млрд дол., а експортували - на суму 10,3 млрд дол.

Серед країн, з яких найбільше імпортували товарів в Україну, перше місце посідає Китай - 2,6 млрд дол., далі йдуть Польща - 1,6 млрд дол. та Німеччина - 1,1 млрд дол.

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Експортували товарів з України найбільше до Польщі - на 1,5 млрд дол., Китай - на 1 млрд дол., Румунію - на 997 млн дол.

Зазначається, що в загальних обсягах ввезених у січні-березні 2023 року товарів 71% склали наступні категорії: машини, обладнання та транспорт - 4,4 млрд дол., паливно-енергетичні товари - 3,6 млрд дол., продукція хімічної промисловості - 2,8 млрд дол.

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - 6,7 млрд дол., метали та вироби з них - 929 млн дол., машини, обладнання та транспорт - 812 млн дол.

Товарообіг під час війни

У 2022 році в Україну імпортували товарів на 55,5 млрд дол., найбільшим постачальником виявився Китай. Водночас на експорті продукції у 2022 році Україна заробила 44,2 млрд дол., експортували з України найбільше до Польщі.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що український аграрний експорт може скоротитися приблизно на 8-10% в результаті припинення імпорту нашої агропродукції Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

У лютому 2023 року уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю.

30 березня 2023 року уряд України спростив імпорт товарів, необхідних для фронту і"оборонки".

Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна. Транзит зерна відновлять в ніч на 22 квітня.

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