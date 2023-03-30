До переліку таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також програмне забезпечення і технології.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних безпосередньо для забезпечення відсічі агресору чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння.

Як повідомляє Міністерство економіки, таке рішення дасть змогу суттєво збільшити можливості для імпорту та розширити коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності України.

Зокрема, суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю. До переліку таких товарів додано системи зв'язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідне програмне забезпечення й технології.

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"Рішення має значно покращити забезпечення як безпосередньо наших захисників на фронті, так і виробників для виготовлення сучасної потужної зброї", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Імпорт товарів подвійного призначення

Як повідомляв УНІАН, у лютому уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю.

До цього переліку додали БпЛА, камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї; засоби зв'язку, Data Link, глушники, з'ємні обойми; парашути та параплани; засоби розмінування; технології для розробки, виробництва, ремонту виробів військового призначення та інше.

24 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт. Це рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.

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