В даний момент біженці мають право на отримання допомоги в розмірі 5 тис. крон на покриття первинних витрат.

Українські біженці в Чехії, які безкоштовно отримують в місці проживання харчування та засоби гігієни, можливо, будуть позбавлені права отримувати також гуманітарну дотацію у розмірі 5 тис.крон (близько 200 євро).

Про це на засіданні парламентського комітету з соціальних питань повідомила заступник міністра праці Іва Мергаутова, повідомляє Радіо Прага.

Такий пункт містить поправка до закону "lex Ukrajina", що регулює правила прийому в Чехії українських біженців.

Наразі біженці мають право на отримання допомоги в розмірі 5 тис. крон на покриття первинних витрат. Гроші виплачуються за місяць, протягом якого вони отримали візу захисту. Допомога може виплачуватися протягом ще 5 місяців, якщо біженець підтвердить відсутність інших джерел доходу.

Серед інших нововведень - виплата "дотації солідарності" власникам житла, які безкоштовно поселили українців, навіть у разі, якщо біженці самі оплачують газ і електроенергію.

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, понад 50 тисяч біженців з України вже почали роботу в Чехії. Гуманітарні річні візи, які отримують біженці, гарантують їм такий же статус на ринку праці, що і громадяни або постійні жителі Чехії. Повідомляється, що більшість з них заповнили довгострокові вакансії.

Біженці в Чехії:

За даними МВС, на сьогодні спеціальні візи в Чеській Республіці отримали близько 345,2 тис.біженців. Майже дві п'ятих з них - діти.

В цілому, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, кількість осіб, які залишили Україну з початку повномасштабної війни, перевищує 5,5 млн.найбільша кількість - понад 3 млн - українців виїхали до Польщі.

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