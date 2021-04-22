За словами гендиректора компанії Смілянського, це дозволить прискорити обслуговування клієнтів.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" почав приймати електронні документи в мобільному додатку для оцифрованих документів і послуг "Дія" для здійснення платежів, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Відсьогодні Укрпошта приймає цифрові документи в додатку Дія для оплати садочка або школи дитини, податку на нерухомість або будь-якого іншого платежу. Більше не потрібно (навіть при платежі 5000+) пред'являти паперовий паспорт. Досить показати оператору смартфон", - написав він.

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Смілянський зазначив, що застосунок сам згенерує унікальний штрих-код, а оператору потрібно буде просто його відсканувати.

"Це набагато простіше і, головне, швидше, ніж сканувати сторінки паспортів. В результаті - прискорюється обслуговування, зникають черги, збільшується кількість задоволених клієнтів і наших операторів", - підкреслив гендиректор компанії.

Що цьому передувало

У березні "Укрпошта" почала приймати цифрові документи в мобільному застосунку "Дія" для отримання міжнародних посилок з післяплатою, внутрішніх посилок з післяплатою від 5 тис. грн і поштових переказів (в тому числі перекладів післяплати і митних платежів).

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Автор: Павло Степанець