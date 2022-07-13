Кошти гранту будуть спрямовані на підтримку зусиль уряду та організацій громадянського суспільства, включаючи жіночі організації по всій країні.

Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) виділило 12 млн 442 тис. 720 доларів на допомогу постраждалим від насильства жінкам і дівчатам в Україні.

Як повідомляє Представництво Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA) в Україні, кошти гранту будуть спрямовані на підтримку зусиль Уряду України та організацій громадянського суспільства, включаючи жіночі організації по всій країні.

Зазначається, що повномасштабна війна проти України, призвела до переміщення понад 7 млн осіб, переважно жінок та дівчат. Жінки та дівчата, що потрапили в зони бойових дій, стикаються з підвищеним ризиком жорстокого поводження, включаючи сексуальне. Тікають в пошуках безпеки також піддаються новим ризикам і небезпекам.

USAID профінансує роботу 60 мобільних команд, які нададуть психосоціальне консультування вразливим верствам населення по всій Україні, 30 центрів боротьби з гендерно обумовленим насильством, а також національну онлайн-платформу для підтримки постраждалих від насильства.

Крім того, за підтримки USAID UNFPA надасть грошову допомогу вагітними годуючим жінкам, а також постраждалим від гендерно обумовленого насильства.

Також 20 громад зможуть розробити та впровадити програми, спрямовані на запобігання гендерно обумовленому насильству та посилення ефективності роботи мобільних бригад на рівні своїх громад.

Крім того, жінки матимуть можливість звернутися до кар'єрних центрів для підтримки та розвитку своєї економічної незалежності, що сприятиме запобіганню та пом'якшенню наслідків насильства.

Разом з тим партнерство з USAID забезпечить навчання персоналу медустанов з акцентом на клінічне лікування згвалтувань і комплексні послуги з підтримки репродуктивного здоров'я.

Війна в Україні:

30 травня 2022 року ОГПУ направив до суду перше справа щодо зґвалтування під час війни російським військовим.

22 червня Міністерство цифрової трансформації заявило про те, що кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30000 євро.

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