Конфіскація порушить основний принцип глобальної економічної системи.

Питання конфіскації заморожених російських суверенних активів, якої побоюються деякі каїни ЄС, стає все більш актуальним, оскільки Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів, а питання допомоги США залишається невирішеним. Президент США Джо Байден закликав інші країни "Великої сімки" домовитися про спосіб використання російських активів до зустрічі в червні.

Зазначається, що заморожування активів означає, що вони не можуть бути використані, переміщені або продані, але юридичне право власності на них не змінюється. Арешт активу передає право власності органу, який ухвалив таке рішення, і він може використовувати або продати такий актив, пише Bloomberg.

Які активи РФ заморожені

ЄС, G7 та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центробанку у вигляді цінних паперів та готівки, переважно через бельгійський кліринговий центр Euroclear.

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Однак питання подальшої долі таких активів викликає дискусії. ЄС, G7 та Австралія погоджуються, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України. Але вони розходяться в думках щодо того, чи можуть вони насправді використати ці кошти, йдеться у статті.

Вказано, що США хочуть накласти арешт, і їх підтримують Британія та Канада. Франція, Німеччина та Європейський центральний банк висловлюють занепокоєння щодо такого кроку і намагаються уникнути будь-якого швидкого рішення. ЄС повільно просувається навіть в реалізації окремих планів, щоб принаймні стягувати податок на непередбачувані прибутки, отримані від іммобілізованих коштів.

Ризики заволодіння російськими коштами

"Франція, Німеччина та ЄЦБ занепокоєні російськими заходами у відповідь, спрямованими на європейські активи, а також потенційним впливом на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти. Існує побоювання, що вкладники з країн, які розвиваються, можуть заохочуватися до вилучення грошей із західних банків, що призведе до фрагментації глобальної фінансової системи", – пише видання.

Водночас Росія пригрозила репресіями, які можуть включати конфіскацію активів "недружніх" країн, що зберігаються в її власних банках. Москва також розглядає можливість вжиття різних юридичних заходів, які можуть на роки заблокувати будь-які спроби Заходу заарештувати ці кошти.

"Над дебатами нависає аргумент, за який вхопилася Росія, але який визнають деякі західні чиновники, що масове захоплення активів порушить основний принцип глобальної економічної системи – недоторканність приватної власності. Якщо країни, які вважають себе поборниками порядку, заснованого на правилах, порушують ці правила, коли їм це не вигідно, який сигнал це дасть усім іншим?" – зазначають автори.

Варіанти використання активів

За словами журналістів, усі варіанти, які розглядає Захід, є ризикованими. Використання активів як застави дозволило б уникнути перспективи повного арешту, але вони повинні були б перейти з рук в руки, перш ніж їх можна було б використати як основу для нового збору коштів.

Одна з альтернатив передбачає використання основного боргу без його фактичного вилучення. Ідея полягає в тому, що уряди країн G-7 нададуть "гарантії" ринкам, що заморожені активи не будуть повернуті Росії, якщо вона не погодиться сплатити вартість відновлення України. Цей план зменшує ризик конфіскації, але не усуває його повністю.

З точки зору США, так звані контрзаходи пропонують правову основу для майбутнього захоплення. Але Франція, Німеччина та інші країни "Великої сімки" залишаються не переконаними, а юристи все ще шукають шляхи для пошуку взаємоприйнятного варіанту, який би відповідав міжнародному праву, пише Bloomberg.

Прецеденти арешту заморожених активів

В історії є прецеденти конфіскації заморожених активів. Після вторгнення до Іраку в 2003 році і повалення його лідера Саддама Хусейна президент США Джордж Буш наказав заарештувати 1,7 мільярда доларів іракських коштів, що зберігалися в американських банках. У 1996 році США заарештували кубинські фонди і згодом використали їх для виплати компенсацій сім'ям трьох американців, які загинули, коли їхні літаки були збиті кубинськими збройними силами.

Водночас санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили ще близько 58 мільярдів доларів активів, включаючи будинки, яхти і приватні літаки. Щодо їх конфіскації виникають ті ж юридичні дилеми. Відносно небагато було конфісковано, оскільки це зазвичай дозволяється лише тоді, коли доведено, що активи є доходами від злочинів. Це важко довести в суді, підкреслюють журналісти.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що Євросоюз може надати Україні перший прибуток від заморожених активів РФ вже у липні цього року. Європейська комісія готує план, який передбачатиме арешт прибутків, пов’язаних із санкціями, починаючи з лютого і далі.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявляв, що країна готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Києву репарації після закінчення війни.

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