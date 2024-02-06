У Європі побоюються, що Москва може помститися.

Країни-члени Європейського Союзу побоюються російської відплати та кібератак після конфіскації заморожених активів центробанку РФ , пише Politico.

Зазначається, що протягом місяців чиновники ЄС шукають шляхи використання заморожених активів РФ на суму близько 200 мільярдів євро, але це постійно створює нові проблеми. Зараз деякі уряди виношують план, щоб спробувати досягти такого ж результату, не вирішуючи поки що долю активів.

Так, група промислово розвинених країн G7 розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, які можуть профінансувати відновлення України. А кошти будуть конфісковані, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.

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За словами журналістів, такі пропозиції з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо відплати Москви за конфіскацію активів, включаючи потенційні кібератаки на західні країни.

Кілька європейських чиновників, які брали участь в обговоренні, попередили, що це може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії. Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів, пише видання.

Вказано, що у Європі побоюються, що Москва може помститися, подавши шквал апеляцій проти Euroclear, бельгійського фінансового депозитарію, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

За словами бельгійського чиновника, обізнаного з перебігом судових процесів, російські компанії вже подали 94 позови в Росії з вимогою повернути кошти, заблоковані у Euroclear.

"Euroclear додав, що, ймовірно, програє судові справи в Росії, оскільки країна "не визнає міжнародні санкції". Це посилює побоювання, що повна конфіскація може призвести до того, що західні активи в Росії стануть об'єктом відплати", – пише видання.

Водночас бельгійський чиновник, який також говорив на умовах анонімності, попередив, що Кремль може відповісти, націлившись на заморожені активи в Росії, за які несе відповідальність Euroclear.

Дипломат ЄС також застеріг, що Росія може також посилити свої кібератаки на західні фінансові установи, намагаючись повернути свої гроші. А керівник компанії з кібербезпеки висловив занепокоєння, що Москва отримає можливість перенаправляти великі фінансові транзакції на російські рахунки.

Конфіскація російських активів

Раніше УНІАН писав, що посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів РФ на допомогу для України. Мова йде про погодження першого кроку – відкладення надходжень від заморожених активів на окремий рахунок.

Також країни "Великої сімки" та Європейський союз обговорюють план використання понад 250 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку в якості застави для фінансування відновлення України.

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