Індійські військові заявили, що обладнання або компоненти з "країн, що мають сухопутні кордони з Індією, неприйнятні з міркувань безпеки".

Індія заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, вироблені в Китаї.

Як повідомляє Reuters, дане рішення було ухвалено на тлі побоювань з приводу уразливості системи безпеки та зростання напруженості між сусідами, що володіють ядерною зброєю. Як йдеться в матеріалі, підхід Індії доповнює поетапні обмеження на імпорт безпілотників-розвідників з 2020 року та реалізується за допомогою військових тендерів.

Як йдеться в матеріалі, на двох зустрічах в лютому та березні для обговорення тендерів на дрони індійські військові заявили потенційним учасникам торгів, що обладнання або компоненти з "країн, що мають сухопутні кордони з Індією, неприйнятні з міркувань безпеки".

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В одному тендерному документі зазначалося, що такі підсистеми мають "лазівки в системі безпеки", які ставлять під загрозу важливі військові дані і вимагають, щоб постачальники розкривали походження компонентів.

Високопоставлений представник Міністерства оборони повідомив Reuters, що посилання на сусідні країни було евфемізмом для Китаю, додавши, що індійська промисловість стала залежати від другої за величиною економіки світу, попри побоювання з приводу кібератак.

Пекін заперечує свою причетність до кібератак. Міністерство торгівлі Китаю, яке оголосило про контроль за експортом деяких дронів і пов'язаного з ними обладнання, не відповіло на питання про заходи Індії.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді прагне наростити потенціал індійських безпілотників, щоб запобігти передбачуваним загрозам, в тому числі з боку Китаю, сили якого в останні роки зіткнулися з індійськими солдатами вздовж їх спірного кордону.

Індія виділила 1,6 трлн рупій (19,77 млрд доларів) на модернізацію Збройних сил у 2023-2024 роках, з яких 75% зарезервовано для вітчизняної промисловості.

Але заборона на китайські деталі підвищила вартість виробництва військових безпілотників на місці, змусивши виробників купувати компоненти в інших місцях.

Війна в Україні та позиція Індії

Після російського вторгнення в Україну і наступних за ним санкцій Індія стала одним з основних покупців російської нафти і нафтопродуктів, які їй продають зі значним дисконтом.

"Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що Індія істотно нарощує імпорт російської нафти. У 2023 році частка імпорту російської сирої нафти в Індії зросла в 10 разів, до 20%, порівняно 2%, які були до вторгнення Росії в Україну.

Станом на 16 липня 2023 року Росія пролізла в найбільші партнери Індії. Серед країн, що імпортують товари в Індію, Росія знаходиться на другому місці після Китаю.

1 серпня 2023 року повідомлялось про те, що Індія втрачає інтерес до російської нафти. Середні відвантаження за чотири тижні впали до 2,98 млн барелів на день, що є найнижчим показником з початку року.

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