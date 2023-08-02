Польоти у напрямку Ашхабад - Москва - Ашхабад будуть припинені і будуть виконуватися за маршрутом Ашхабад - Казань - Ашхабад.

Авіакомпанія "Туркменістан" заявила про припинення всіх рейсів до Москви. Тепер польоти у напрямку Ашхабад – Москва – Ашхабад будуть припинені і будуть виконуватися за маршрутом Ашхабад – Казань – Ашхабад.

Про це йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії. Спочатку авіакомпанія оголосила, що призупиняє польоти у напрямку Ашхабад – Москва – Ашхабад "у зв'язку з повітряною обстановкою в Московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів", проте незабаром дане повідомлення було відредаговано і з нього прибрали слова про ситуацію в Москві.

"Шановні пасажири, доводимо до Вашого відома, що всі рейси АТВТ "Аавіакомпанія "Туркменістан", які здійснюють польоти у напрямку Ашхабад – Москва – Ашхабад будуть припинені і будуть виконуватися за маршрутом Ашхабад – Казань – Ашхабад", - йдеться в заяві компанії.

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Тепер причина зупинки польотів в повідомленні авіакомпанії не пояснюється, проте примітно, що авіакомпанія оголосила про припинення польотів до Москви після того, як Москва-Сіті двічі за три дні атакували безпілотники.

Удари безпілотників по Москві

У ніч на 30 липня 2023 року безпілотники атакували Москву. Було завдано удару офісній вежі "Москва-Сіті", в якій розташовані відразу три російських міністерства: цифрового розвитку, економічного розвитку, а також промисловості і торгівлі.

У Міноборони Росії заявили, що Москву атакували три українських дрона, один з яких нібито знищили в повітрі, а ще два - придушили засобами РЕБ, після чого вони впали на "Москва-Сіті".

У ніч 1 серпня Москву повторно атакували безпілотні літальні апарати. БПЛА потрапив у вежу "Москви-Сіті", пошкодивши фасад на рівні 17-го поверху, примітно, що на 21 поверсі вежі знаходиться міністерство економрозвитку Росії.

1 серпня 2023 року експерт пояснив, чому безпілотники повторно вдарили по вежі "Москва-Сіті".

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