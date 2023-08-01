Середні відвантаження за чотири тижні впали до 2,98 млн барелів на день, що є найнижчим показником від початку року.

Морські перевезення сирої нафти з Росії за чотири тижні впали до найнижчого рівня від початку січня.

Як повідомляє Bloomberg, ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти, що надходить з експортних терміналів в Балтійському, Чорному морях та Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожче і вимагають багато часу на обслуговування.

Середні відвантаження за чотири тижні впали до 2,98 млн барелів на день, що є найнижчим показником з початку року, і знизилися більш ніж на 900 000 барелів на день в порівнянні з піком, що спостерігався в середині травня.

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Як зазнаається в матеріалі, тепер більш обмежена доступність російської нафти поряд з меншою кількістю барелів з Близького Сходу звузила знижки, пропоновані китайським покупцям на поставки нафти. В цілому, зростання цін і дисконт, який звужується по відношенню до міжнародних еталонів також роблять російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробників, чиї закупівлі знижуються другий місяць поспіль.

Оскільки в Європі залишилося мало покупців, вплив зниження потоків відчувається на відвантаженнях в Азію, які знову впали за чотири тижні до найнижчого рівня з початку січня.

В середньому за чотири тижні загальний обсяг морського експорту в азіатські країни, а також обсяги суден, що не мають кінцевого пункту призначення, впали приблизно на 940 000 барелів на день з пікового значення в середині травня. За чотири тижні поставки азіатським клієнтам Росії, а також поставки на судна, що не мають кінцевого пункту призначення, впали до 2,66 млн барелів на день в період до 30 липня з переглянутих 2,85 млн барелів на день за чотири тижні до 23 липня. потоки до азіатських покупців до найнижчого рівня з січня як в тижневому, так і в середньому за чотири тижні.

Війна в Україні та ситуація з нафтою

У грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів.

Індія з початку війни в Україні в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

В ЄС не раз говорили про намір вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного палива.

25 липня 2023 року стало відомо про те, що поставки російської нафти через країни Заходу істотно змінилися. Загальні потоки знизилися на 640 000 барелів на день порівняно з лютневими рівнями.

Морський експорт сирої нафти з Росії до європейських країн скоротився до 104 000 барелів на день, єдиним пунктом призначення була Болгарія. Ці цифри не включають поставки до Туреччини.

Ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти, що надходить з експортних терміналів в Балтійському, Чорному морях і Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили далекомагістральні пункти призначення в Азії, обслуговування яких набагато дорожче і вимагає більше часу.

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