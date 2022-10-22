Україна успішно завершила перший етап переговорів з МВФ на шляху до нової програми.

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження найближчими тижнями роботи щодо обговорення нової програми.

Про це повідомили в прес-службі місії МВФ в Україні.

"У моніторинговій програмі будуть викладені політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлена оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", – сказав голова місії Гевін Грей.

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Він зазначив, що російське вторгнення в Україну, яке почалося більш як сім місяців тому, принесло величезні людські страждання і мало серйозні економічні наслідки: реальний валовий внутрішній продукт значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була істотно порушена, а бюджетний дефіцит виріс до безпрецедентного рівня.

"На цьому складному тлі дискусії були зосереджені на останніх макрофінансових подіях і перспективах, бюджеті на 2023 рік і пов'язаних з ним потреб у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектора і поєднанні політик для підтримки макроекономічної стабільності", – наголосив Грей.

За його словами, українська влада заслуговує великої похвали за збереження значною мірою макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах.

"Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження, оскільки вони прагнуть привести витрати у відповідність з наявним фінансуванням", - додав глава місії МВФ в Україні.

Співпраця МВФ і України під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

17 жовтня МВФ почав роботу над новою програмою з Україною.

Раніше колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати за нею близько 20 млрд доларів.

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