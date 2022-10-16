Ставки на таку монету ростуть, нумізмати "полюють" на рідкісні екземпляри.

В Україні продають звичайну монету номіналом в 1 гривню за величезні гроші. Ставки на таку монету досягли вже майже 56 тисяч гривень (близько 1 тисячі 900 доларів).

Відповідний лот з'явився на сайті Violity.

Особливість гривні в тому, що вона може бути перечеканена з 5-копійчаної радянської монети. Нумізмати, обговорюючи даний лот, відзначали, що готові віддати за неї мінімум 50 тисяч гривень. Однак, як показують ставки, мисливці за рідкісними монетами готові платити куди більше, адже ціна постійно зростає.

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"Діаметр 26 мм. товщина по канту 0.15. Вага 5.2 грама. Не магніт. Явно проглядаються риси 5 коп 1990 р. Гурт рубчастий. Монету знайдено з перебору", - описав свою рідкісну монету власник.

На фото можна помітити, що монета дійсно має ряд особливостей. На ній чітко проглядається "малюнок" та її "колишній вигляд". Якщо придивитися, то можна побачити напис: "5 копійок, 1990 рік".

Рідкісні монети в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні нерідко зустрічаються рідкісні монети, які представляють цінність для нумізматів і можуть принести чималі гроші. Так, монету номіналом в 1 гривню можна продати за 10 тисяч, але у неї повинна бути певна особливість.

Нещодавно стало відомо, що проста "монетка" з іншим номіналом так само коштує величезних грошей. 5 копійок продають за 27 тисяч гривень.

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