Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці, до 31 березня 2024 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пропонується подовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Проте, як повідомляється, ця ініціатива стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

"Такі зміни до відповідної постанови КМУ були напрацьовані за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО", - йдеться у повідомленні.

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Найближчим часом проект відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд Уряду.

Виплати ВПО

1 серпня 2023 року виплати для ВПО автоматично продовжили ще на 6 місяців.

У жовтні 2023 року Мінсоцполітики скасувало виплати понад 140 тисячам ВПО. Таке рішення ухвалили після перевірки, яка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги.

Відповідно до змін у постанові Кабміну, які були ухвалені в серпні, людина, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин таких як, наприклад, відрядження чи лікування, втрачає право на виплати. Під час проведення перевірок було виявлено близько 112 тисяч таких осіб.

Ще 9500 людей, яким нараховували виплати, померли, а 9800 осіб проживали на території, які перебували під окупацією або були близько до лінії фронту. Проте там не ведуться активні бойові дії та переїзд з тих територій не є підставою для нарахування виплат ВПО.

Крім того, Мінсоцполітики виявило близько 250 людей, які здійснили грошові операції на понад 100 тисяч грн, що автоматично є підставою для скасування виплат. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

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