Документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для операцій з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для деяких видів аграрної продукції.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для операцій з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока цільного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

"Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства", - підкреслили в офісі президента.

Також реалізація норм закону знизить мотивацію платників податків до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ для операцій з відповідною продукцією, зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.

Що цьому передувало

17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" № 1115-IX, встановлює знижену 14-відсоткову ставку податку на додану вартість (ПДВ) на операції з постачання на митній території України та ввезення в країну окремих видів сільськогосподарської продукції.

Міністерство фінансів і Державна податкова служба підтримують прийняття закону про зниження ставки ПДВ для аграріїв до 14% з 20%, оскільки це вдарить по тіньових схемах в агросекторі й так званим "податковим скруткам" при експорті сільгосппродукції.

Водночас на думку кандидата економічних наук, експерта Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Леоніда Тулуша, зниження ставки ПДВ на молочну сировину може призвести до подорожчання молочних продуктів в Україні.

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Автор: Ганна Нагорна