З 1 січня 2022 року середню пенсію в Україні буде збільшено до 4 000 грн.

На сьогодні в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, однак у 2022 році розмір виплат буде змінено.

Про це в інтерв'ю Thepage.ua заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Читайте такожУкраїнським пенсіонерам збільшать виплати: у Кабміні нагадали датуЛазебна зазначила, що в 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.

"У нас встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. За пенсійним законом він же є мінімальною пенсією. Зараз це 1 854 грн, а з грудня буде 1 934 грн", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, на сьогодні мінімальну пенсію в Україні отримують до 1 млн осіб.

"У грудні цього року буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2 600 грн для осіб старше 65 років, які мають повний стаж роботи (чоловіки – 35 років, жінки – 30). Зараз для цієї категорії вона становить 2 400 грн", - зазначила Лазебна.

За словами Лазебної, з 1 січня 2022 року середня пенсія в Україні буде збільшена до 4 000 грн.

"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4 000 грн. Це на 30% більше в порівнянні з січнем-2020. Зараз на 60% стало більше людей, які отримують пенсії в діапазоні 3000 – 4000 грн, на 40% – від 4000 до 5000 грн. Нам ще потрібно суттєво підняти виплати для людей з інвалідністю. Поки мінімальна пенсія для них 2 200 грн", - зазначила Лазебна.

"У січні буде зроблено перерахунок для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати. Жінкам, які народилися в 1962 році, в майбутньому році почнуть нараховуватися пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. Їх пенсії можуть виявитися менше тих, що нараховувалися рік тому. Тому ввели підвищувальний коефіцієнт 9%", - заявила міністр. Також вона зазначила:"буде індексація пенсій з 1 березня, а в жовтні ми плануємо вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію: людина старше 70 років, що має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менш як 3 000 грн". Накопичувальні пенсії: що відомо Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол. У липні цього 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення. 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року. 17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії. Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися із суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець-2% від зарплати. Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Автор: Олена Коваленко