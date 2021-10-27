Національний банк України на четвер, 28 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,64 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,38/26,40 грн/дол., до євро - на рівні 30,61/30,63 грн/євро.
Курс на 27 жовтня:
Національний банк України на середу, 27 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на найближчі дні:
Експерти прогнозували, що в кінці жовтня гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.