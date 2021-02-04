За прийняття законопроекту № 1111 у другому читанні проголосували 279 народних депутатів.

Верховна Рада України прийняла закон, який передбачає створення необхідних передумов для розширення можливостей використання суб'єктами господарювання операцій фінансового лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту та податкової бази для подальшого наповнення державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту № 1111 у другому читанні проголосували 279 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, розробка проекту нової редакції Закону України "Про фінансовий лізинг" викликана необхідністю привести законодавство у відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом. Пропоновані норми, зокрема, передбачають поліпшення державного регулювання лізингової діяльності та посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Законопроект розроблений відповідно до кращої європейської практики, узагальненої Асоціацією LEASEUROPE, яка об'єднує всі національні лізингові Асоціації європейських країн, і з урахуванням позитивних норм проекту модельного закону про лізинг, який на сьогодні розробляється", - сказано в пояснювальній записці.

Що таке фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг являє собою оренду з правом викупу предмета лізингу в кінці терміну.

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Автор: Катерина Жирій