Купюра має унікальний номер.

Унікальну купюру номіналом в 100 гривень продають в Україну. За банкноту просять у 50 разів більше її номіналу.

Відповідне оголошення розміщене на онлайн-аукціоні.

Висока ціна за банкноту обумовлена її "містичним" номером. Кожна купюра має унікальне поєднання цифр та букв – серію й номер. На банкноті, яку виставили на продаж, вказано числовий код з семи шісток - YX 6666666.

Продавець знаходиться у Вінницькій області. За купюру він хоче вторгувати 5 тисяч гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика та боністика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Які монети України можна дорого продати - читайте у великому матеріалі.

Наприклад, в Україні продавали за шалені гроші звичайну монету номіналом в одну гривню 2006 року карбування. Власник хотів отримати за неї не менше 100 тисяч гривень і стверджував що вона має якусь містичну силу.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Анастасія Горбачова