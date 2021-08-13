Курс гривні до євро зміцнився до 31,40 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,69 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,40 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,65/26,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,34/31,36 грн/євро.

Курс на 13 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 13 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій