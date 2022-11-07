Як заявили у Мінсоцполітики, наразі не всім працівникам соціальної сфери вистачає заробітної плати.

В Україні наразі в соціальній сфері задіяно близько 250 тисяч працівників. Завдяки їм громадяни нашої країни можуть вчасно отримувати свої соцвиплати, пенсії та натуральну допомогу. Тож незабаром Мінсоцполітики разом з ЮНІСЕФ запровадять доплати усім працівникам соцсфери.

Про це в ефірі телеканалу Рада повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, наразі не всім працівникам соціальної сфери вистачає заробітної плати, це не дуже високооплачувана в Україні робота.

"Ми разом з ЮНІСЕФ запровадимо доплати всім працівникам соціальної сфери до їхньої заробітної плати. Ми хочемо зробити їхню працю більш престижною і збільшити в усіх напрямках кількість працівників, бо їх нам справді не вистачає", – заявила очільниця Мінсоцполітики.

Мінімальна заробітна плата в Україні

Уряд не передбачив підвищення мінімальної зарплати у проекті державного бюджету-2023.

Попри складні умови воєнного стану, в проекті бюджету збережений рівень соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року складе 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

З 1 жовтня 2022 року "мінімалка" зросла до 6700 гривень.

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