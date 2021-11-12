В цілому по країні середня зарплата за вересень зросла приблизно на 250 гривень.

Заробітна плата українців, зайнятих у сільському господарстві, за рік зросла на 18%. Працівники отримують приблизно по 12 тисяч гривень.

Про це йшлося у "Сніданку з 1+1".

За даними Міністерства аграрної політики, таку зарплату в Україні отримують працівники сільського господарства в п'яти областях - Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Львівська та Київська.

Також збільшилася оплата праці у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Тут зарплата збільшилася на 14,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Так, рівень зарплат склав 12,5 тисячі гривень.

Читайте такожВ Україні збільшать розмір субсидій: гроші видадуть на руки, але не всімЗа даними Держстату, середня зарплата в Україні за вересень зросла приблизно на 250 гривень. Найбільше отримували працівники в Києві - понад 20 тисяч.

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні на українському ринку праці зріс попит на медиків, а середній оклад за запропонованими вакансіями зменшився на 300 гривень. Максимальне зростання за кількістю вакансій показали такі категорії: "Медицина, фармацевтика" (+0,7%), "Продажі" (+0,7%), "Адміністративний персонал" (+0,3%) та "Транспорт, логістика" (+0,3%). При цьому медики піднялися з восьмої позиції вересня на третю в жовтні за рівнем потреби роботодавцями.

Автор: Анастасія Горбачова