Минулий тиждень закінчився з курсом гривні 26,62 грн/дол., що на 0,3% міцніше, ніж тиждень тому.

Аналітики групи ICU очікують можливе зміцнення курсу гривні до кінця цього тижня завдяки активізації нерезидентів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у фінансовому тижневику компанії.

Читайте такожКурс долара зміниться до конкретної дати - прогноз

"Активізація нерезидентів на ринку ОВДП додала пропозиції валюти на ринку і підштовхнула курс гривні до чергового зміцнення. Збереження активності нерезидентів на рівні попереднього тижня може посприяти подальшому зміцненню в бік 26,5 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

Експерти відзначають, що 2 тижні поспіль нерезиденти збільшили портфель ОВДП і НБУ викупив минулого тижня ще 15 млн дол. до міжнародних резервів. Хоча цей викуп відбувався в перші три дні тижня, коли нерезиденти конвертували валюту для участі в аукціоні. А ось вже в кінці тижня коливання курсу відбувалися без втручання НБУ. Але без Національного банку попит на валюту був не дуже високим, що зберігало перевагу пропозиції і підтримувало курс гривні на досить міцному рівні.

Також повідомляється, що минулий тиждень закінчився з курсом гривні 26,62 грн/дол., що на 0,3% міцніше, ніж тиждень тому.

Курс на 4 жовтня:

Національний банк України на вівторок, 5 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій