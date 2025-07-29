Монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торговельній мережі.

Національний банк розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет: 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок і 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок. У 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", - повідомили в Нацбанку.

Відео дня

Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу планується розпочати вже з 1 жовтня. Крім того, їх припинять карбувати та не будуть поповнювати готівковий обіг.

При цьому регулятор наголошує, що ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення). Банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торговельній мережі.

У Нацбанку звертають увагу: якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила округлення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок). Під час безготівкових розрахунків округлення не здійснюватиметься.

Вилучення банкнот з обігу в Україні - останні новини

Восени 2024 року в НБУ повідомили, що деякі українські банкноти будуть вилучати з обігу, і регулятор замінить купюри старого зразка новими. Йшлося про купюри номіналом 50 і 200 гривень старого зразка, які випустили у 2003 - 2007 роках.

В Україні за 2024 рік у готівковому обігу на 24,5% скоротилася кількість банкнот номіналом у 200 гривень. НБУ поступово вилучає старі купюри, також відбулося часткове заміщення банкнотами номіналом 1000 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: